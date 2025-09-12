Milano 10:46
42.278 -0,36%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:46
9.321 +0,26%
Francoforte 10:45
23.629 -0,32%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo
(Teleborsa) - Composto ribasso per la maison del lusso, in flessione del 2,18% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Salvatore Ferragamo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo della casa di moda italiana resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 4,655 Euro. Supporto visto a quota 4,481. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 4,829.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
