Milano 13:34
45.776 +0,28%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 13:34
10.237 +0,52%
Francoforte 13:34
25.285 -0,01%

Piazza Affari: giornata depressa per Ferragamo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per Ferragamo
Pressione sulla maison del lusso, che tratta con una perdita del 2,67%.
Condividi
```