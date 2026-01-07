Milano 13:39
45.612 -0,31%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:39
10.057 -0,65%
Francoforte 13:38
25.024 +0,53%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo

Migliori e peggiori, In breve
Pressione sulla maison del lusso, che tratta con una perdita del 2,94%.
