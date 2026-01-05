Piazza Affari: in calo Ferragamo

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la maison del lusso
, che mostra un decremento del 2,10%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salvatore Ferragamo
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa di moda italiana
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di breve periodo di Ferragamo
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8,327 Euro. Rischio di discesa fino a 8,087 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8,567.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)