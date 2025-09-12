Milano 13:11
42.401 -0,07%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 13:11
9.332 +0,38%
Francoforte 13:11
23.658 -0,19%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Sanlorenzo

Migliori e peggiori, In breve
Sottotono ilproduttore di yacht e superyacht, che passa di mano con un calo del 2,21%.
