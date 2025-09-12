Milano 10:46
42.278 -0,36%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:46
9.321 +0,26%
Francoforte 10:46
23.630 -0,31%

Prezzi consumo Francia (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo Francia (MoM) in luglio
Francia, Prezzi consumo in luglio su base mensile (MoM) +0,4%, in aumento rispetto al precedente +0,2% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```