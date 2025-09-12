Milano 10:47
42.266 -0,39%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:47
9.321 +0,25%
Francoforte 10:46
23.630 -0,31%

Regno Unito, Produzione industriale (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Regno Unito, Produzione industriale (MoM) in luglio
Regno Unito, Produzione industriale in luglio su base mensile (MoM) -0,9%, in calo rispetto al precedente +0,7% (la previsione era 0%).

(Foto: © Ion / 123RF)
