Milano 17:29
42.524 +0,22%
Nasdaq 17:34
24.078 +0,36%
Dow Jones 17:34
45.926 -0,40%
Londra 17:30
9.287 -0,11%
Francoforte 17:30
23.689 -0,06%

Spazio, Apex diventa unicorno dopo ultimo round da 200 milioni di dollari

Economia, Spazio
Spazio, Apex diventa unicorno dopo ultimo round da 200 milioni di dollari
(Teleborsa) - Apex, startup spaziale statunitense, ha raccolto 200 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento di Serie D, raggiungendo lo status di unicorno, ovvero una valutazione di oltre 1 miliardo di dollari.

Il nuovo round è stato guidato da Interlagos, una società di venture capital fondata da ex dipendenti di SpaceX. Tra gli investitori esistenti ci sono Andreessen Horowitz, Point72 Ventures e 8VC.

L'azienda, con sede a Los Angeles, produce e vende bus satellitari da 100 a 500 kg, disponibili in un modello base o con pacchetti di configurazione intercambiabili. Apex, fondata nel 2022, ha affermato che l'ultimo round contribuirà ad accelerare la produzione di veicoli spaziali del 50% e a più che raddoppiare le dimensioni dei suoi impianti di produzione.

(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)
Condividi
```