Fintech e Insurtech, settore si consolida e diventa più maturo: ricavi +29

(Teleborsa) - Il settore italiano del Fintech e Insurtech vive unaA fine 2025, secondo la ricercain diminuzione rispetto alle 596 del 2024, tra qualche nuova apertura, alcune chiusure e numerose M&A. Nei primi dieci mesi dell’anno le Fintech e Insurtech hanno raccolto complessivamente 202 milioni di euro tra equity e strumenti convertibili, evidenziando un calo del 19% rispetto ai 250 milioni del 2024. Ma le realtà esistenti rafforzano la propria posizione: ricavi in crescita, maggiore solidità finanziaria e migliore capacità di adattamento all’evoluzione competitiva.il valore mediano previsto per il 2025 è 700.000 euro, in netto aumento rispetto ai 500.000 euro del 2024 (+29%) e ai 350.000 euro del 2023 (+50%). E si conferma la profittabilità: il 46% ha già raggiunto il break-even, in linea con il 44% del 2024.(per il 44% delle realtà). Il 42% è in fase di ricerca attiva di capitale, ma il mercato è fortemente polarizzato. Da un lato, il 9% ricerca grandi round, superiori ai 5 milioni di euro, per rafforzare la crescita, e in prospettiva diventare unicorno. Dall’altro, la maggioranza (il 63%) punta a chiuderne quanto prima uno diper completare lo sviluppo del prodotto e rafforzare gli sforzi commerciali.il 62% delle startup italiane guarda con ottimismo ai prossimi 12 mesi e il 73% ai prossimi tre anni. Oggi il Fintech & Insurtech è un mercato ancora "italo-centrico": solo il 32% serve almeno un altro Paese europeo, e solo il 2% dei ricavi è realizzato fuori dall’Italia. L’internazionalizzazione è considerata un driver strategico: il 79% delle startup intende aprire anche all’estero inormai centrale per elaborare rapidamente grandi volumi di dati: il 51% delle startup Fintech & Insurtech italiane usa l’AI di tipo analitico, strettamente legata a soluzioni come Machine Learning e Big Data Analytics, e il 41% Generative AI. Anche gli operatori finanziari adottano e sperimentano, ma al momento tra loro prevale ancora un approccio prudente nelle sperimentazioni dell’AI.La ricerca dell'Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano è stata presentata oggi durante il convegno “Fintech & Insurtech: molto più di ciò che appare”. Uno degli oltre 50 differenti filoni di ricerca degli Osservatori Digital Innovation della POLIMI School of Management che affrontano tutti i temion è più un settore a parte, ma una componente matura e integrata del sistema finanziario - affermaResponsabile Scientifico Osservatorio Fintech & Insurtech -. E il contesto del 2025 ne è la prova: da un lato gli operatori tradizionali sono tornati protagonisti, forti di una marginalità ai massimi storici, e hanno ripreso in mano le redini del gioco; dall'altro l'ecosistema dell'innovazione vive un'intensa e necessaria fase di assestamento. Questo scenario alimenta un mercato dinamico in cui gli incumbent fanno ‘spesa’ di tecnologia e talento, mentre le startup più mature trovano nell'acquisizione una via strategica per lo scaling up. E sta avvenendo una doppia rivoluzione: quella tecnologica, in cui l’intelligenza artificiale è anche leva di ristrutturazione industriale, e quella normativa, con l'entrata in vigore del framework MiCAR, che fornisce un quadro di certezza legale alla tokenizzazione degli asset, e con l’annunciata Digital Finance Strategy della Commissione Europea. La sfida per la competitività del sistema sarà gestire il potere e le conseguenze sociali, etiche e competitive dell'intelligenza, all'interno di un perimetro normativo che è al tempo stesso abilitatore e vincolo”.“Dopo un decennio di crescita, l’ecosistema italiano Fintech e Insurtech è entrato in una fase di consolidamento - affermaDirettrice dell’Osservatorio Fintech & Insurtech -. I picchi degli anni passati, sia in termini di nuove startup fondate che di capitali raccolti, lasciano spazio oggi a uno scenario più maturo e selettivo. Il nostro censimento registra un calo nel numero di startup e una contrazione della raccolta di finanziamenti, ma non siamo di fronte a una crisi congiunturale, bensì all’affermazione di un trend strutturale: il mercato sta maturando e diventando più esigente. Ne derivano numerose acquisizioni e anche alcuni fallimenti di progetti che non sono riusciti a raggiungere sufficiente trazione. Ma il consolidamento premia la qualità e la focalizzazione dell’offerta: sul mercato oggi operano meno attori, mediamente più profittevoli e con ricavi più elevati. Il Fintech evolve nei modelli di business, nelle infrastrutture, nei comportamenti delle persone e delle PMI con trasformazioni profonde che stanno ridisegnando il settore”.