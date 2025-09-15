Avio: Equita alza tp a 37 euro. Titolo in rally

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Avio
, che tratta in rialzo del 5,89%, dopo che gli analisti di Equita hanno alzato il target price a 37 euro dai 25 indicati in precedenza. Confermato il giudizio "hold".
Le azioni della società, attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, hanno chiuso su nuovi massimi storici, nella seduta di venerdì,
raggiungendo una capitalizzazione di oltre 1,08 miliardi di euro, dopo due sedute contraddistinte da forte volatilità in Borsa a causa dei risultati societari e dell'annuncio di un aumento di capitale in opzione fino a 400 milioni di euro per finanziare il nuovo piano industriale e rafforzare la capacità produttiva nei settori spazio e difesa.
L'operazione, interamente garantita da un accordo di pre-underwriting con Jefferies e Morgan Stanley, sarà sottoposta all'approvazione di un'assemblea straordinaria convocata per il 23 ottobre, con la ricapitalizzazione che dovrebbe essere completata entro l'anno.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Star
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'azienda aerospaziale italiana
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, Avio
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 43,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 41,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 45,9.