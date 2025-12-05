Milano 12:36
Piazza Affari: andamento sostenuto per Avio

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, in guadagno del 3,29% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Avio rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di medio periodo di Avio rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 27,08 Euro, mentre i supporti sono stimati a 25,98. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 28,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
