Borsa: Londra, apertura +0,12%

In breve, Finanza
Indice FTSE-100 +0,12% a quota 9.294,52 dopo l'apertura.
