Milano 14:56
43.032 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 14:56
9.284 0,00%
Francoforte 14:56
23.780 +0,35%

Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dell'1,01% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 42.995 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dell'1,01% alle 13:00
Spunto rialzista dell'1,01% per Milano, alle 13:00, che continua le contrattazioni a 42.995 punti.
Condividi
```