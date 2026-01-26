Milano 17:26
44.973 +0,32%
Nasdaq 17:26
25.757 +0,59%
Dow Jones 17:26
49.270 +0,35%
Londra 17:26
10.156 +0,12%
Francoforte 17:26
24.955 +0,22%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,50% alle 16:00

Il FTSE MIB passa di mano a 45.055,27 punti

Milano segna un modesto +0,5% alle 16:00 e allunga timidamente il passo a 45.055,27 punti.
