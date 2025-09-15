Milano 17:35
43.054 +1,14%
Nasdaq 22:00
24.294 +0,84%
Dow Jones 22:01
45.883 +0,11%
Londra 17:35
9.277 -0,07%
Francoforte 17:35
23.749 +0,21%

Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dello 0,92%

Il CAC40 termina le contrattazioni a 7.896,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dello 0,92%
Parigi amplia la performance positiva dello 0,92% e chiude a 7.896,93 punti.
Condividi
```