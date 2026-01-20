Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 19:53
25.037 -1,93%
Dow Jones 19:53
48.497 -1,75%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,61%

Il CAC40 chiude a 8.062,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,61%
Parigi mostra un frazionale ribasso dello 0,61% e archivia la seduta a 8.062,58 punti.
Condividi
```