Milano
17:35
44.713
-1,07%
Nasdaq
19:53
25.037
-1,93%
Dow Jones
19:53
48.497
-1,75%
Londra
17:35
10.127
-0,67%
Francoforte
17:38
24.703
-1,03%
Martedì 20 Gennaio 2026, ore 20.10
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,61%
Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,61%
Il CAC40 chiude a 8.062,58 punti
In breve
,
Finanza
20 gennaio 2026 - 17.43
Parigi mostra un frazionale ribasso dello 0,61% e archivia la seduta a 8.062,58 punti.
Argomenti trattati
Parigi
(130)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,61%
