Milano 17:35
43.054 +1,14%
Nasdaq 22:00
24.294 +0,84%
Dow Jones 22:01
45.883 +0,11%
Londra 17:35
9.277 -0,07%
Francoforte 17:35
23.749 +0,21%

Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Health Care
Cede alle vendite il comparto sanitario dell'Area Euro, che retrocede a 839,53 punti.
Condividi
```