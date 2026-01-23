Milano 17:29
44.746 -0,77%
Nasdaq 17:29
25.657 +0,54%
Dow Jones 17:29
49.136 -0,50%
Londra 17:29
10.135 -0,15%
Francoforte 17:29
24.857 0,00%

Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Automobiles & Parts
In lieve calo l'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la giornata sotto la parità a 491,77 punti.
Condividi
```