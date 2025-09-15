Milano 15:00
43.021 +1,07%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:00
9.281 -0,02%
Francoforte 15:00
23.761 +0,27%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Airbus

Migliori e peggiori, Spazio, Trasporti
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Airbus
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso aerospaziale, che tratta in utile del 2,03% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Airbus rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico del produttore degli Airbus è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 198,4 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 194,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 202,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```