Francoforte: nuovo spunto rialzista per Airbus

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso aerospaziale
, che tratta in utile del 2,03% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Airbus
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico del produttore degli Airbus
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 198,4 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 194,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 202,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)