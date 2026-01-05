Francoforte: positiva la giornata per Airbus

colosso aerospaziale

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno del 2,01% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,71%, rispetto a +1,8% dell').Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 209,3 Euro. Rischio di discesa fino a 206,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 212,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)