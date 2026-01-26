Milano 17:29
44.963 +0,29%
Nasdaq 17:31
25.785 +0,70%
Dow Jones 17:31
49.257 +0,32%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:30
24.950 +0,20%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Commerzbank
Apprezzabile rialzo per la banca tedesca, in guadagno del 2,76% sui valori precedenti.
