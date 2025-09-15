Milano 15:01
43.030 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:01
9.284 0,00%
Francoforte 15:00
23.761 +0,27%

Francoforte: positiva la giornata per Rational Aktiengesellschaft

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Rational Aktiengesellschaft
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Rational Aktiengesellschaft, in guadagno dell'1,90% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rational Aktiengesellschaft rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Rational Aktiengesellschaft. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Rational Aktiengesellschaft evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 673,7 Euro. Primo supporto a 659,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 650,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```