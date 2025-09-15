Francoforte: positiva la giornata per Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Rational Aktiengesellschaft
, in guadagno dell'1,90% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rational Aktiengesellschaft
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Rational Aktiengesellschaft
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Rational Aktiengesellschaft
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 673,7 Euro. Primo supporto a 659,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 650,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)