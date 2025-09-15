Milano 17:35
Finanza, Consensus
Italian Wine Brands, CFO SIM alza target price e conferma Buy
(Teleborsa) - CFO SIM ha incrementato a 39 euro (dai precedenti 37,5 euro) il target price su Italian Wine Brands (IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione a "Buy" visto l'upside potenziale del 75%.

Gli analisti hanno scritto che IWB ha registrato risultati solidi grazie alla sua offerta altamente diversificata in termini di area geografica, canale di vendita e prodotti, che consente al gruppo di essere meno esposto a uno specifico contesto macroeconomico. La crescente attenzione ai Top Brand e al canale Ho.Re.Ca., unita a un rigoroso controllo dei costi, ha favorito un ulteriore aumento dei margini, nonostante un calo del fatturato dovuto principalmente alla revisione dei prezzi di vendita e a un contesto ancora difficile.

A seguito della pubblicazione dei risultati del primo semestre 2025, il broker ha perfezionato il modello, modificando leggermente 1) la crescita del fatturato; 2) le spese di amministrazione e gestione; e 3) gli oneri finanziari netti. Il risultato combinato è una diminuzione media del 2,0% e dell'1,4% delle previsioni di vendite e dell'EBITDA rettificato, abbinata a un aumento medio del 3,5% dell'utile netto rettificato, nel periodo 2025-2027.
