MEF, il 17 settembre asta di riacquisto di titoli in Banca d'Italia per 5 miliardi

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze () ha comunicato che il giorno2025 effettuerà, presso la, un', tramite asta competitiva, riservata agli operatori Specialisti in titoli di Stato, per un importo massimo di 5.000 milioni di euro. Tale operazione utilizzerà le risorse disponibili sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e sul Conto disponibilità.saranno: BTP con emissione 17/10/2022, scadenza 15/01/2026 e cedola 3,50% (IT0005514473), il BTP con emissione 01/09/2010, scadenza 01/03/2026 e cedola 4,50% (IT0004644735), il BTP con emissione 01/03/2021, scadenza 01/04/2026 (IT0005437147), il CCTeu con emissione 15/10/2020, scadenza 15/04/2026 (IT0005428617), il BTP con emissione 01/03/2016, scadenza 01/06/2026 e cedola 1,60% (IT0005170839), il BTP con emissione 01/08/2021, scadenza 01/08/2026 (IT0005454241).Il giorno stabilito per l'asta, entro le ore 11, gli operatori Specialisti potranno presentare fino ad un massimo di cinque offerte di cessione per ogni titolo, da inoltrare alla Banca d'Italia secondo le modalità tecniche stabilite nella Convenzione stipulata dalla Banca d'Italia medesima con gli operatori ammessi a partecipare all'operazione. Il MEF si riserva la facoltà di non accogliere le offerte di cessione presentate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Ildell'operazione è fissato per il giorno2025.