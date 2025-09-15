Milano 17:35
43.054 +1,14%
Nasdaq 22:00
24.294 +0,84%
Dow Jones 22:01
45.883 +0,11%
Londra 17:35
9.277 -0,07%
Francoforte 17:35
23.749 +0,21%

New York: in acquisto MGM Resorts International

Migliori e peggiori
New York: in acquisto MGM Resorts International
(Teleborsa) - Rialzo per il gestore di casinò e resort, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,40%.

L'andamento di MGM Resorts International nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di breve periodo di MGM Resorts International evidenzia un declino dei corsi verso area 35,05 USD con prima area di resistenza vista a 36,65. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 34,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```