Clessidra Private Debt, seconda exit con la cessione della partecipazione in MGM

(Teleborsa) -ha, tra i principali operatori europei nella produzione di calzature tecniche e sportive per attività outdoor. Non sono stati rivelati i dettagli finanziari dell'operazione. L'uscita da MGM rappresenta ladel fondo Clessidra Private Debt e conferma la capacità del fondo di generare ritorni in linea con i propri obiettivi, contribuendo al contempo al raggiungimento dei target ESG definiti all'inizio dell'investimento.Con una, il fondo Clessidra Private Debt ha effettuato il primo closing a marzo 2022 e ha recentemente completato l'ultimo investimento, consolidando il proprio ruolo nel mercato del private debt dedicato alle medie imprese italiane."Il percorso intrapreso insieme al Gruppo MGM è stato di grande valore: lo abbiamo sostenuto nella crescita sia in qualità di finanziatori sia come azionisti, guidandone al contempo l'evoluzione verso i principi di investimento sostenibile che rappresentano il fondamento della nostra strategia - commentadi Clessidra Capital Credit SGR - Oggi MGM è un gruppo solido, che negli anni è riuscito a rafforzare la propria posizione nel mercato europeo di riferimento e di dotarsi di basi industriali e organizzative robuste, sulle quali potrà proseguire con slancio il proprio sviluppo".