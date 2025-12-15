Milano 16:53
Clessidra Private Debt, seconda exit con la cessione della partecipazione in MGM

(Teleborsa) - Clessidra Capital Credit SGR ha ceduto la propria partecipazione in MGM, tra i principali operatori europei nella produzione di calzature tecniche e sportive per attività outdoor. Non sono stati rivelati i dettagli finanziari dell'operazione. L'uscita da MGM rappresenta la seconda exit del fondo Clessidra Private Debt e conferma la capacità del fondo di generare ritorni in linea con i propri obiettivi, contribuendo al contempo al raggiungimento dei target ESG definiti all'inizio dell'investimento.

Con una dotazione iniziale di circa 180 milioni di euro, il fondo Clessidra Private Debt ha effettuato il primo closing a marzo 2022 e ha recentemente completato l'ultimo investimento, consolidando il proprio ruolo nel mercato del private debt dedicato alle medie imprese italiane.

"Il percorso intrapreso insieme al Gruppo MGM è stato di grande valore: lo abbiamo sostenuto nella crescita sia in qualità di finanziatori sia come azionisti, guidandone al contempo l'evoluzione verso i principi di investimento sostenibile che rappresentano il fondamento della nostra strategia - commenta Mario Fera, AD di Clessidra Capital Credit SGR - Oggi MGM è un gruppo solido, che negli anni è riuscito a rafforzare la propria posizione nel mercato europeo di riferimento e di dotarsi di basi industriali e organizzative robuste, sulle quali potrà proseguire con slancio il proprio sviluppo".


