New York: in calo LyondellBasell Industries

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione
, che mostra un decremento del 3,22%.
L'andamento di LyondellBasell Industries
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di breve periodo di LyondellBasell Industries
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 55,13 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 52,47. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 57,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)