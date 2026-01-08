New York: spinge in avanti Huntington Ingalls Industries

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il principale costruttore di navi militari negli Stati Uniti
, che tratta in rialzo dell'8,15%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Huntington Ingalls Industries
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Huntington Ingalls Industries
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Huntington Ingalls Industries
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 390,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 377,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 404,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)