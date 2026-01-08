Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:21
25.503 -0,59%
Dow Jones 18:21
49.324 +0,67%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

New York: spinge in avanti Huntington Ingalls Industries

Migliori e peggiori
New York: spinge in avanti Huntington Ingalls Industries
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il principale costruttore di navi militari negli Stati Uniti, che tratta in rialzo dell'8,15%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Huntington Ingalls Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Huntington Ingalls Industries rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di Huntington Ingalls Industries sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 390,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 377,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 404,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```