New York: in calo MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda di analisi e business intelligence
, che sta segnando un calo del 2,42%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MicroStrategy Incorporated
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di MicroStrategy Incorporated
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 329,7 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 340,6, mentre il primo supporto è stimato a 318,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)