New York: in calo MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per l'azienda di analisi e business intelligence, che sta segnando un calo del 2,42%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MicroStrategy Incorporated, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di MicroStrategy Incorporated ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 329,7 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 340,6, mentre il primo supporto è stimato a 318,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
