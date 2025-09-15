Milano 17:35
43.054 +1,14%
Nasdaq 22:00
24.294 +0,84%
Dow Jones 22:01
45.883 +0,11%
Londra 17:35
9.277 -0,07%
Francoforte 17:35
23.749 +0,21%

New York: J.M. Smucker scende verso 102,2 USD

Migliori e peggiori
New York: J.M. Smucker scende verso 102,2 USD
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda che vende prodotti alimentari confezionati, che passa di mano in perdita del 3,80%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di J.M. Smucker, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di J.M. Smucker segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 102,2 Dollari USA, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 106,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 100,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```