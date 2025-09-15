New York: J.M. Smucker scende verso 102,2 USD

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda che vende prodotti alimentari confezionati
, che passa di mano in perdita del 3,80%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di J.M. Smucker
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di J.M. Smucker
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 102,2 Dollari USA, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 106,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 100,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)