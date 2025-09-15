New York: scambi al rialzo per Shopify

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda di commercio globale con sede in Canada
, che avanza bene del 2,73%.
L'andamento di Shopify
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Shopify
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 149,2 USD, con il supporto più immediato individuato in area 144,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 141.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)