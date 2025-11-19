Milano 17:35
New York: positiva la giornata per Shopify

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, in guadagno del 3,33% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Shopify rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Shopify mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 141,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 147,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 138.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
