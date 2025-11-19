New York: positiva la giornata per Shopify

azienda di commercio globale con sede in Canada

Nasdaq 100

Shopify

indice dei titoli tecnologici USA

Shopify

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l', in guadagno del 3,33% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 141,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 147,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 138.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)