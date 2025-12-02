New York: preme sull'acceleratore Shopify

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda di commercio globale con sede in Canada
, che tratta in rialzo del 4,75%.
La tendenza ad una settimana di Shopify
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di breve periodo di Shopify
evidenzia un declino dei corsi verso area 152,8 USD con prima area di resistenza vista a 159,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 149,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)