New York: scambi negativi per Shopify

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda di commercio globale con sede in Canada
, che tratta con una perdita del 2,74%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100
, ad evidenza del fatto che il movimento di Shopify
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario di medio periodo di Shopify
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 156,3 USD. Supporto a 151,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 161,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)