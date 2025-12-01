Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:41
25.411 -0,09%
Dow Jones 19:41
47.557 -0,33%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

New York: scambi negativi per Shopify

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda di commercio globale con sede in Canada, che tratta con una perdita del 2,74%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100, ad evidenza del fatto che il movimento di Shopify subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo scenario di medio periodo di Shopify ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 156,3 USD. Supporto a 151,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 161,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
