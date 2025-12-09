New York: scambi in positivo per Shopify

azienda di commercio globale con sede in Canada

Shopify

Nasdaq 100

Shopify

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell', con una variazione percentuale dell'1,99%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario diche si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 159,3 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 163. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 156,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)