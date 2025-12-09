New York: scambi in positivo per Shopify

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda di commercio globale con sede in Canada
, con una variazione percentuale dell'1,99%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Shopify
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di Shopify
che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 159,3 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 163. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 156,9.
