Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:14
25.682 +0,21%
Dow Jones 19:14
47.660 -0,17%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

New York: scambi in positivo per Shopify

Migliori e peggiori
New York: scambi in positivo per Shopify
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda di commercio globale con sede in Canada, con una variazione percentuale dell'1,99%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Shopify più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di Shopify che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 159,3 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 163. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 156,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```