New York: scambi in positivo per Amazon

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso dell'e-commerce
, con una variazione percentuale dell'1,98%.
L'andamento di Amazon
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del gigante delle vendite sul web
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 234,2 USD, con il supporto più immediato individuato in area 230,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 228,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)