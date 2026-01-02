Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 18:28
25.194 -0,22%
Dow Jones 18:28
48.221 +0,33%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

New York: scambi negativi per Amazon

Migliori e peggiori
New York: scambi negativi per Amazon
(Teleborsa) - Rosso per il colosso dell'e-commerce, che sta segnando un calo del 2,23%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Amazon rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 232,5 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 221,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 218.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```