New York: brillante l'andamento di Amazon

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione del 2,40%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 242,1 USD, con il supporto più immediato individuato in area 236,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 232,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)