PALLADIUM del 14/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Nuovo spunto rialzista per il metallo prezioso, che guadagna bene e porta a casa un +1,47%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del palladio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.234,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.147,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.322,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)