Milano 15:05
43.035 +1,10%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:05
9.284 +0,01%
Francoforte 15:05
23.753 +0,23%

PALLADIUM del 14/09/2025

Finanza
PALLADIUM del 14/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

Nuovo spunto rialzista per il metallo prezioso, che guadagna bene e porta a casa un +1,47%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del palladio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.234,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.147,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.322,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```