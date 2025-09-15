Milano 15:05
Parigi: brillante l'andamento di Credit Agricole

(Teleborsa) - Bene la banca francese, con un rialzo del 2,10%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Credit Agricole rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di breve periodo dell'Istituto di credito francese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 16,9 Euro. Rischio di discesa fino a 16,61 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 17,2.

