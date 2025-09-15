Parigi: brillante l'andamento di Credit Agricole

banca francese

CAC40

Credit Agricole

Istituto di credito francese

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,10%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo dell'mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 16,9 Euro. Rischio di discesa fino a 16,61 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 17,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)