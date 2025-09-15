Piazza Affari: allunga il passo GVS

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici
, che scambia in rialzo del 4,03%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di GVS
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro di medio periodo di GVS
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 4,853 Euro. Primo supporto individuato a 4,638. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 5,068.
