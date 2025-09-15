Milano 15:07
43.032 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:07
9.284 +0,01%
Francoforte 15:07
23.748 +0,21%

Piazza Affari: Avio, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, Spazio
Piazza Affari: Avio, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda aerospaziale italiana, che tratta in rialzo del 6,14%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Avio rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 43,13 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 41,38. L'equilibrata forza rialzista di Avio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 44,88.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
