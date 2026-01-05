Milano 15:07
45.692 +0,70%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:07
9.974 +0,23%
Francoforte 15:07
24.727 +0,76%

Piazza Affari: acquisti a mani basse su Avio

Brilla l'azienda aerospaziale italiana, che passa di mano con un aumento del 5,01%.
