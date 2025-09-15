Milano 15:07
43.032 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:07
9.284 +0,01%
Francoforte 15:07
23.748 +0,21%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Intercos

Migliori e peggiori
Piazza Affari: brillante l'andamento di Intercos
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di prodotti cosmetici, che tratta in utile del 2,98% sui valori precedenti.

Il movimento di Intercos, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario tecnico di Intercos mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,6 Euro con area di resistenza individuata a quota 11,88. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```