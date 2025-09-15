Piazza Affari: brillante l'andamento di Intercos

produttore di prodotti cosmetici

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 2,98% sui valori precedenti.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,6 Euro con area di resistenza individuata a quota 11,88. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,44.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)