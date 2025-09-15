Milano 15:08
43.036 +1,10%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:08
9.285 +0,01%
Francoforte 15:08
23.749 +0,21%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Leonardo

Migliori e peggiori, In breve, Industria
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Leonardo
Scambia in profit la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che lievita del 2,57%.
Condividi
```