Milano 15:09
43.044 +1,12%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:09
9.286 +0,03%
Francoforte 15:09
23.753 +0,23%

Piazza Affari: risultato positivo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza l'azienda italo-francese di semiconduttori, che guadagna bene, con una variazione del 2,30%.

La tendenza ad una settimana di STMicroelectronics è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore di chip, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 22,42 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 22,85 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 22,14.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
