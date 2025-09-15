Piazza Affari: risultato positivo per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Avanza l'azienda italo-francese di semiconduttori
, che guadagna bene, con una variazione del 2,30%.
La tendenza ad una settimana di STMicroelectronics
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore di chip
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 22,42 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 22,85 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 22,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)