Milano 15:10
43.038 +1,11%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:10
9.286 +0,03%
Francoforte 15:10
23.747 +0,21%

Piazza Affari: scambi al rialzo per TXT E-solutions

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per TXT E-solutions
(Teleborsa) - Bene il fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software, con un rialzo del 2,17%.

L'andamento di TXT E-solutions nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di TXT E-solutions suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 30,22 Euro con tetto rappresentato dall'area 30,87. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```