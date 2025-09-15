Piazza Affari: scambi al rialzo per TXT E-solutions

(Teleborsa) - Bene il fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software
, con un rialzo del 2,17%.
L'andamento di TXT E-solutions
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico di TXT E-solutions
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 30,22 Euro con tetto rappresentato dall'area 30,87. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)