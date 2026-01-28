TXT e-solutions, riepilogo sul buyback

(Teleborsa) - TXT e-solutions
ha comunicato che, dal 19 al 23 gennaio 2026, ha acquistato 5.810 azioni proprie
per un controvalore
pari a 168.417,10 euro
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie.
Al 23 gennaio, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 340.170 azioni proprie, pari al 2,6154% del capitale sociale.
Nel frattempo, a Piazza Affari, TXT E-solutions
amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 29,05 euro.