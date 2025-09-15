Milano 15:10
43.038 +1,11%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:10
9.286 +0,03%
Francoforte 15:10
23.747 +0,21%

Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il comparto oil italiano
Si muove al ribasso l'indice petrolifero a Milano, che perde lo 0,43%, scambiando a 18.462,89 punti.
Condividi
```