Transizione energetica, NanoInnovation: ENEA presenta le nuove tecnologie

(Teleborsa) -n 2025 alcune delle sue principali tecnologie per la transizione energetica: batterie, smart grid, modellistica avanzata per nuovi materiali energetici e tecnologie di accumulo termico e dell’idrogeno. L’evento internazionale dedicato alle nanotecnologie e all’innovazione si svolge a Roma da oggi 15 a venerdì 19 settembre nella storica sede della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale della Sapienza Università di Roma, a San Pietro in Vincoli.In qualità di co-organizzatore della manifestazione,che si sviluppa in tre giorni (dal 17 al 19 settembre) con una serie di sessioni dedicate alle più avanzate tecnologie energetiche, in particolare quelle finanziate dalla Ricerca di Sistema nell’ambito delLa visione internazionale è assicurata dalla stretta collaborazione con iniziative come Battery 2030+ e il Joint Programme Energy Storage della EERA (European Energy Research Alliance).Le attività dei ricercatori ENEAove l’Agenzia porta come esperienza l’innovativa infrastruttura MAIA presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia (Roma), che sviluppa e stampa in 3D materiali e componenti di frontiera per applicazioni nei settori aerospazio, biomedicale, energia e automotive.Domani, martedì 16 settembre, il direttore generale di Eneaarteciperà alla sessione plenaria “Welcoming NanoInnovation’s Future Beyond the 10th Anniversary Edition”, insieme ai rappresentanti di istituzioni ed enti di ricerca.